Рим, , 18:55 — REGNUM По данным на вечер пятницы, 31 июля, в Италии умерли 35 141 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 9 (днем ранее — на 3), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Выздоровели 199 974 человека, за день этот показатель увеличился на 178 (днем ранее — на 765).

Число подтвержденных носителей выросло на 379 (днем ранее — на 386). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 247 537. В настоящее время заражены 12 422 человека — на 192 больше, чем днем ранее.