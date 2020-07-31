Нижний Новгород, , 15:42 — REGNUM В парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде установили защитные ограждения для 10 представителей уникальных краснокнижных растений — дремлика широколистного, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Места, где растут редкие растения на верхнем плато парка огораживают специальными щитами для того, чтобы их случайно не повредили в ходе работ. Напомним, в парке сейчас ведутся масштабные и дорогостоящие работы по благоустройству.

«Дремлик широколистный — редкое растение семейства орхидных, охраняемое международной Красной книгой. Эти уникальные растения находятся в северной части парка, в историческом месте дендрологического сада. Защитные ограждения необходимы, чтобы при благоустройстве парка бережно сохранить популяции этого вида», — отметил доцент кафедры экологии Нижегородского университета Михаил Сидоренко.

Всего в регионе около 40 видов семейства орхидных, некоторые из них находятся на грани исчезновения.

Всего по результатам благоустройства «Швейцарии» планируется увеличить зеленую зону, посадив полторы тысячи деревьев и тридцать тысяч кустарников.