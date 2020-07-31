Волгоград, , 15:40 — REGNUM Более 4,5 млн тонн зерна собрали хлеборобы Волгоградской области. Убрано 85% полей и сельхозпроизводители уже перевыполнили план по обеспечению продовольственной безопасности РФ в 2020 году, сообщили 31 июля в пресс-службе администрации региона.

Борис Белопольский. Получай, страна родная, наш колхозный урожай! 1950

Средняя урожайность зерна составляет порядка 27 центнеров с гектара. По данным областного комитета сельского хозяйства, около 90% намолота относится к продовольственному зерну, в том числе 70% — высококлассной пшеницей третьего класса. С ходом уборочной компании в Городищенском районе ознакомился губернатор Андрей Бочаров.

«Поздравляю наших хлеборобов и всех жителей Волгоградской области с очень серьёзным достижением: с перевыполнением плана по обеспечению продовольственной безопасности РФ. Вместо 4,1 млн тонн зерна мы направили в закрома Родины свыше 4,5 миллиона тонн. Несмотря на сложные условия, зерно отменного качества. Убрано 85% полей, еще 15% предстоит убрать — это 300 тысяч гектаров. Так что у нас будет дополнительно хорошая прибавка к урожаю», — подчеркнул губернатор.

Для хранения и переработки зерна в регионе задействованы 60 элеваторов и хлебоприемных предприятий с потенциалом единовременного хранения около четырех миллионов тонн. Склады сельскохозяйственных товаропроизводителей готовы принять ещё порядка 2,5 млн тонн урожая.