Тбилиси, , 14:53 — REGNUM Широкомасштабное исследование эффективности мер по борьбе с распространением COVID-19 запустили в Грузии власти страны. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба грузинского правительства.

По данным пресс-службы, в ходе исследования планируется оценить наиболее важные противоэпидемические меры и выявить ошибки в действиях правительства. Также планируется оценить, как сильно кризис, вызванный распространением коронавируса, повлиял на социальные и правовые вопросы и на устойчивость государственных институтов.

«На случай повторения кризисов в рамках исследования будут разработаны рекомендации для лучшей подготовки государственных учреждений», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что исследование будет проходить при участии восьми организаций ООН и Агентстве США по международному развитию (USAID).

Напомним, эпидемиологическая обстановка в Грузии, относительно других стран, расценивается, как благополучная. В стране приняли карантинные жесткие меры в конце марта и начали их ослаблять через два месяца. Также в Грузии при обнаружении очагов распространения коронавируса на карантин закрывают отдельные населенные пункты или районы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии за сутки выявили восемь носителей коронавируса