Омск, , 12:56 — REGNUM В Омске в День города 2 августа прогнозируется солнечная погода. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Тарские ворота. Омск Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Осадков в Омске 2 августа не ожидается. Температура воздуха ночью прогнозируется +12…+17 С°, днем столбики термометров поднимутся до +28…+33 °С.

По словам начальника Обь-Иртышского УГМС Наталии Криворучко, в этот день в городе будет много солнца.

Добавим, средняя продолжительность солнечного сияния в Омске за год составляет 2223 часа. Омск по обилию солнца превосходит Москву, города Крыма, Батуми, Харьков. В 2019 году в Омске насчитывалось 310 солнечных дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году День города в Омске проведут в новом формате. Массовые мероприятия ограничены в связи с угрозой распространения коронавируса.

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