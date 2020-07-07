Омск, , 15:03 — REGNUM В первые выходные августа в Омске отпразднуют день города. Праздничные мероприятия проведут в новом формате, сообщили ИА REGNUM в мэрии.

Заседание рабочей группы по подготовке Дня города прошло 7 июля в администрации Омска.

Для горожан подготовят несколько новых активностей. Запланированы видеоэкскурсии по городу, велоэкскурсии, концерты во дворах и «музыкальный автобус». Много внимания власти обещают уделить праздничному оформлению города.

По словам заместителя мэра Анастасии Терпуговой, отметить праздник планируют с соблюдением всех мер безопасности. Поэтому проведение массовых мероприятий ограничено. Локальные мероприятия проведут с соблюдением социальной дистанции и использованием средств индивидуальной защиты.

Вопрос проведения праздничного фейерверка решается. Возможно его заменят видеопроекциями на знаковых зданиях города.

Как сообщало ИА REGNUM, проведение массовых мероприятий ограничено в связи с угрозой распространения коронавируса. По состоянию на 7 июля в Омской области коронавирус выявлен у 4202 человек.

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