Майкоп, , 12:56 — REGNUM Все школьники младших классов в Адыгее будут получать бесплатное горячее питание с 1 сентября 2020 года. Таких детей в республике 25,4 тысячи, сообщили ИА REGNUM 31 июля в пресс-службе главы и правительства республики.

Напомним, 15 января 2020 года в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости сделать бесплатным горячее питание для учеников 1−4-х классов. Глава государства подчеркнул, что в школах, технически готовых к этому, такое питание должно появиться уже с 1 сентября 2020 года.

Отмечается, что во всех муниципалитетах Адыгеи проведена работа по модернизации школьных пищеблоков, разработано единое меню. В среднем стоимость одной порции составит 43 рубля. Средства на закупку продуктов будут направляться из федерального и регионального бюджетов, а затраты на приготовление блюд и оплату труда поваров возьмут на себя муниципалитеты.

Читайте также: В школах Адыгеи учебный год откроют традиционными линейками