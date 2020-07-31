Майкоп, , 12:31 — REGNUM Учебный 2020 год начнется в Адыгее в обычном формате. В День знаний в школах республики пройдут традиционные линейки, сообщили ИА REGNUM 31 июля в пресс-службе главы и правительства субъекта по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Министр образования и науки республики Анзаур Керашев доложил, что правительство РФ поставило задачу с 1 сентября начать работу школ в очном режиме. По его словам, в настоящее время во всех школах республики завершаются ремонтные и другие подготовительные работы.

«В День знаний в общеобразовательных учреждениях пройдут традиционные линейки, их формат будет согласован с Роспотребнадзором», — отметил Керашев.

Министр также сообщил, что в школах Адыгеи запланирован входной контроль детей и педагогов. Людей с признаками инфекционных заболеваний будут направлять к врачу.

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