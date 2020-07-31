Донецк, , 11:08 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР выявили 23 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили 31 июля в пресс-службе минздрава ДНР.

В сообщении сказано, что всего на территории республики выявлен 1751 случай заражения, выздоровели 830 человек, 103 пациента скончались из-за осложнений, вызванных COVID-19.

Напомним, за минувшие сутки на Украине выявили более 1 тыс. новых случаев заражения, а общее число заражённых почти достигло 70 тыс. человек.

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