Санкт-Петербург, , 09:44 — REGNUM Погоду в Санкт-Петербурге в последний день июля продолжит определять тыловая, холодная частью циклонического вихря, центр которого переместится в районы Коми. В течение дня над городом прольются дожди, будет прохладно и сыро. Об этом 31 июля сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус.

В течение дня ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха +17… +19°, по области +15… +20°. Ветер северо-западный, северный 5−10 м/с, порывистый.

«Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы», — отметил специалист.

Отметим, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Ленинградской области ветер днем северо-западный, северный 5−10 м/с. Температура воздуха будет колебаться в районе +15… +20 гр.