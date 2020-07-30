Саратов, , 15:18 — REGNUM Ежедневный прирост зараженных коронавирусом в Саратовской области вынуждает местные власти продлевать ограничительные меры и в августе. Об этом рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора областного управления Роспотребнадзора Галина Архипова.

С её слов, ограничения будут продлены. Регион по-прежнему находится на первом этапе и перейти на второй пока не удается из-за продолжающихся случаев заражения. Пока ограничительный режим в Саратовской области действует до 31 июля.

В течение нескольких дней ежедневно число зараженных возрастает примерно на 100 человек. По состоянию на 30 июля инфицированы 9308 жителей области.

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ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области стабильный ежедневный прирост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией привел к тому, что правительство вынуждено ужесточить масочный режим.

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