Кито, , 07:50 — REGNUM До 84 370 возросло число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Эквадоре, что почти на 1200 больше, чем днем ранее, сообщается на странице в Twitter минздрава республики.

Также за сутки от осложнений при COVID-19 скончалось 34 пациента. При этом с начала пандемии количество подтвержденных летальных исходов при данном заболевании в Эквадоре достигло 5657, а 5900 человек излечились.

Больше всего фактов инфицирования SARS-CoV-2 зарегистрировано в столице республики Кито — 13 212 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля из-за пандемии коронавируса власти Эквадора объявили о запрете до 12 августа продажи алкоголя по выходным дням на большей части территории страны.

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