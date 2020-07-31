Кито, , 07:15 — REGNUM Власти Эквадора ввели запрет на продажу алкоголя по выходным дням на большей части территории страны из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба республиканского комитета по чрезвычайным ситуациям.

«С 31 июля по 12 августа запрещается продажа алкоголя в период с пятницы по воскресенье», — сообщила пресс-служба.

Запрет будет действовать в 18 из 24 провинций Эквадора. Также в шести из них ужесточат и режим комендантского часа из-за роста числа зараженных коронавирусом нового типа.

По последним данным, количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории Эквадора достигло 84 370. От болезней, вызванных новым коронавирусом, в республике скончались 5 657 человек с начала пандемии.

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