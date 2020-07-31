Приштина, , 05:56 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 30 июля сообщили, что за сутки в результате исследования 480 образцов в крае было выявлено 258 новых случаев заражения коронавирусом. Ещё 196 пациентов были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 8014 случаев заражения коронавирусом. 212 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них 16 — за последние сутки. Такое число погибших стало антирекордом для маленького Косово. Среди скончавшихся 30 июля — врач Куйтим Зарари. 4463 пациента уже здоровы. Лечение проходят 3429 человек.

С начала эпидемии зараженными коронавирусом оказались более семиста косовских медиков. Пятеро из них скончались.

21 июля в Косово впервые скончался от последствий COVID-19 семейный врач. Это Фадиль Зука, занимавшийся лечением пациентов с этим заболеванием.

В некрологе Зуке Ассоциация врачей Косово отмечает, что «доктор Зука принадлежал поколению врачей, которые преследовались сербским режимом и принесли много жертв ради того, чтобы служить албанскому населению в 90-е».

Спустя ещё три дня, 24 июля, битву с невидимым врагом проиграли ещё двое врачей — хирургАли Толяй и реаниматолог Сюлейман Реджепи.Оба заразились коронавирусом на рабочем месте.

29 июля спустя три недели борьбы с болезнью от COVID-19 скончался врач с тридцатилетним стажем Люльзим Кольджерай из Призрена.

30 июля в косовском гроде Джакова в возрасте 51 года скончался глава Главного центра семейной медицины Куйтим Зарари.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово за сутки выявили 194 носителя коронавируса