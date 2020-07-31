Богота, , 04:07 — REGNUM 286 020 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано в Колумбии, включая новые — 9965. Об этом 30 июля сообщается на странице колумбийского минздрава в Twitter.

С начала наблюдений за распространением коронавирусной инфекции в стране проведено 1 537 689 тестов на SARS-CoV-2.

Кроме того, за сутки в Колумбии увеличилось число летальных исходов от заболевания COVID-19 — на 356. Всего в республике по этой причине скончались 9810 пациентов. Также 148 695 человек излечились.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с начала пандемии в мире было подтверждено 16 812 755 фактов заражения коронавирусом.

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