Лондон, , 23:10 — REGNUM В Британии за последние сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 846 и достигло отметки 302 301, сообщает 30 июля официальный сайт правительства Британии.

Отдельно указано, что на территории страны проведено более 15,5 млн тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам ВОЗ, с начала пандемии в мире выявлено 16 812 755 случаев инфицирования коронавирусом.

Общее число летальных случаев составляет 662 095.

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