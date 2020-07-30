Манила, , 15:36 — REGNUM За последние сутки на территории Филиппин было выявлено 3954 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом, что является самым большим числом за все время эпидемии. Об этом 30 июля сообщает минздрав страны на своей странице в соцсети Facebook.

По данным ведомства, в результате этого их общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 89 374.

Также сообщается, что за этот же период на Филиппинах 23 пациента скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов возросло до 1983.

При этом указывается, что на сегодняшний день в стране 65 064 человека вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на девять человек.