Пенза, , 14:20 — REGNUM В Пензенской области вновь снимают ограничения, введенные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Для жителей региона разрешается посещение культовых помещений и зданий. Соответствующие изменения в постановление о введении режима повышенной готовности подписаны губернатором Иваном Белозерцевым. Об этом сообщает во вторник, 28 июля, пресс-служба регионального правительства.

Сейчас Пензенская область находится на третьем этапе снятия ограничений, несмотря на это, режим повышенной готовности продлен до 31 июля.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по данным на 28 июля коронавирусная инфекция подтвердилась у 6364 человек. За сутки выявили еще 40 положительных тестов на SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией 5437 человек, скончался 81 пациент.

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