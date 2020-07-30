Усть-Каменогорск, Казахстан, , 14:53 — REGNUM Аэропорт Усть-Каменогорска временно приостановит прием самолетов из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы. Об этом 30 июля написал аким (глава) Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов на своей странице в Indtagram.

По его словам, все самолеты, прилетающие в регион, будет принимать аэропорт Семипалатинска. При этом глава Северео-Казахстанской области не уточнил, с какого числа закрывается аэропорт.

Ахметов отметил, что на сегодняшний день ведется подготовка к реконструкции, которая будет проводиться в круглосуточном режиме. На это потребуется десять дней, сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля председатель комитета индустрии туризма министерства культуры и спорта Казахстана Дастан Рыспеков заявил, что авиационные власти Казахстана планируют открыть воздушное сообщение с Грузией и Таиландом.

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