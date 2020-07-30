Саратов, , 12:45 — REGNUM Саратовским медикам не удалось спасти еще одного пациента, зараженного коронавирусной инфекцией. Очередной жертвой COVID-19 стала 58-летняя саратовчанка, рассказали в облминздраве.

Женщина обратилась за медицинской помощью после трех дней недомогания. У пациентки выявили двустороннюю пневмонию и сразу поместили в стационар. Состояние женщины ухудшалось, нарастала дыхательная недостаточность. Больную перевели на искусственную вентиляцию легких, к аппарату она была подключена на протяжении шести суток. Усилия врачей не привели к улучшению состояния больной. Кроме того, пациентка имела такие заболевания, как сахарный диабет и ишемическую болезнь сердца.

Таким образом, уже 58 человек скончались в Саратовской области по состоянию на 30 июля от последствия заражения новой коронавирусной инфекцией.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по информации на 30 июля коронавирус выявили у 9308 человек, выздоровели с начала пандемии 5547 человек.

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