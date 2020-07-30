Саратов, , 09:40 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 30 июля коронавирус выявили у 9308 человек, за сутки положительные тесты получили еще 99 пациентов. Выздоровели с начала пандемии 5547 человек, за сутки — 78 саратовцев. С момента начала наблюдения скончались 57 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи инфицирования из числа контактных лиц подтвердились у 34 человек, в 65 случаях — заражение из неустановленных источников.

Снова больше всего заболевших среди лиц в возрасте старше 60 лет — 29 человек, восемь несовершеннолетних детей.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 260 тыс. исследований, за сутки — 2,8 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области стабильный ежедневный прирост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией привел к тому, что правительство вынуждено ужесточить масочный режим.

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