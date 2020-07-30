Москва, , 12:20 — REGNUM Хеджирование цен на нефть не является альтернативой бюджетному правилу, потому что бюджетное правило не призвано и не способно защищать российскую экономику от значительной волатильности цен на этом рынке. Об этом 30 июля заявил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков на телеканале «Россия 24».

«Это не просто волатильность, это отсутствие каких-либо механизмов, ломается вся система рыночная. Поэтому страховать, хеджировать — единственный рыночный способ страхования рисков», — заявил Крутаков.

«У нас сейчас ЦБ и Минфин ссылаются на то, что их устраивает бюджетное правило, но бюджетное правило ничего не страхует, это способ извлечения сверхдоходов у нефтяных компаний, как это было сделано в Норвегии, когда посчитали, что если доходность в нефти — 50%, а треску ты ловишь с рентабельностью 10%, то треску рано или поздно ловить перестанут», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поручил проработать идею хеджирования цен на нефть для России.

Аналогичный механизм используется в Мексике. Там закупают пут-опционы на нефть, которые позволяют позже продать нефть по зафиксированной в контракте цене. Если фактические цена на нефть опускается ниже зафиксированной в контракте, мексиканское правительство получает прибыль от разницы между этими ценами, в противном случае — несёт убытки.