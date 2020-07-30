Екатеринбург, , 10:46 — REGNUM В Свердловской области подтвердили новые 215 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Вирус выявили у жителей Екатеринбурга (144 случая), Арамили, Богдановича, Верхней Пышмы, Дегтярска, Карпинска, Краснотурьинска, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Кушвы, Каменска-Уральского, Кировграда, Камышловского района, Красноуфимска, Среднеуральска, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Серова, Талицы и Тавды.

Теперь в регионе подтверждено 20 372 случая выявления коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области действует «режим повышенной готовности» по 3 августа 2020 года.

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