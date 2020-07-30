Новосибирск, , 09:50 — REGNUM В Новосибирской области семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет перечислено около 2,9 млрд рублей. Ежемесячную выплату в размере 6018,5 рублей получили порядка 57,5 тысяч семей, где проживает 72 тысячи детей этого возраста. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Напомним, право на выплату имеют семьи, где доход на каждого члена семьи ниже 11 738 рублей.

На единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет включительно, а также на выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до 3 лет суммарно перечислено более 11 млрд рублей.