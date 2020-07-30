Тбилиси, , 09:36 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили пять случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 июля сообщили на сайте Stopcov.ge.

В сообщении говорится, что всего в стране зафиксировано 1160 человек, у которых тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Шесть человек, болевших COVID-19, были выписаны в течение суток из медучреждений. Теперь их 935 или почти 81% от общего числа выявленных случаев заражения.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 17 пациентов. В карантине размещены 6489 человек, в стационаре — 337.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Грузии скончался 17-й пациент с COVID-19. Это была 79-летняя женщина, у которой был ряд хронических заболеваний.

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