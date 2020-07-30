Москва, , 09:27 — REGNUM В Москве до конца 2020 года построят четыре новые скорой помощи. Об этом заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов, сообщили в Стройкомплексе.

Читайте также: В Москве переоснастят бригады скорой помощи

Также, уточнил Загрутдинов, в этом году завершится строительство подстанции скорой помощи медицинского центра «Новомосковский» в поселке Коммунарка.

В новых зданиях подстанций будут созданы все условия для максимально эффективной и комфортной работы врачей скорой помощи. Подстанции будут работать круглосуточно.

Как сообщало ИА REGNUM, бригады скорой помощи Москвы обеспечат новым медицинским оборудованием.

Читайте также: В Новой Москве построят подстанцию скорой помощи