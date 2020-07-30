Томск, , 08:46 — REGNUM В музеях Томской области идёт подготовка к приёму посетителей, сообщили ИА REGNUM в региональной администрации.

Подготовительные мероприятия проходят согласно рекомендациям Роспотребнадзора. В помещениях музеев проводится уборка с использованием дезинфицирующих средств, закупаются маски, санитайзеры, перчатки. На кассы устанавливают защитные экраны и так далее.

30 и 31 июля областные и муниципальные музеи, готовящиеся к открытию, посетит начальник департамента по культуре Томской области Павел Волк.

Как сообщало ИА REGNUM, бассейны и фитнес-клубы открываются в Томской области.

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