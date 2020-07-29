Томск, , 09:17 — REGNUM Оперштаб Томской области по противодействию коронавирусу разрешил работу физкультурно-спортивных организаций региона, которые соответствуют установленным рекомендациям и санитарным требованиям. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, соответствующее распоряжение губернатор Сергей Жвачкин подписал 28 июля.

По его словам, эпидобстановка позволила открыть указанные объекты только сейчас.

«Очень надеюсь, что владельцы, тренеры и посетители бассейнов и клубов будут соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования, это главное условие для работы», — отметил губернатор.

Возобновить работу смогут плавательные бассейны не менее 25 метров. Площадь фитнес-клубов должна быть не менее 200 кв. м. У посетителей будут измерять температуру. Лиц моложе 14 и старше 65 лет допускать не будут. Запрещены занятия контактными видами спорта. Разрешены уличные тренировки в группах. В помещении занимающиеся могут находиться из расчёта один человек на 15 кв. м. Обязательна социальная дистанция.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 июля в Томской области коронавирус был выявлен у 3979 человек.

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