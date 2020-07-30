Москва, , 08:26 — REGNUM Арбузы и дыни не стоит покупать вдоль автодорог, при выборе нельзя вырезать кусочек, по размеру же стоит предпочесть средние плоды. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

Бахчевые культуры запрещено продавать в необорудованных торговых местах. У продавца должны быть все нужные документы, включая медицинскую книжку и удостоверение о качестве продукции.

«Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено — в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы», — подчеркнули в ведомстве.

У зрелого арбуза яркая и контрастная по цвету, твердая корка. Светлое пятно на боку должно быть максимально желтым, усик и плодоножка — сухими. Удар ладонью вызывает вибрацию арбуза, удар согнутым пальцем — умеренно звонкий звук, а сжатие вдоль продольной оси — слабый хруст.

По размеру лучше выбирать средний арбуз. Перед разрезанием нужно помыть его с мылом. Разрезанные арбузы и дыни хранятся только в холодильнике, ягоды с кислым запахом есть нельзя.

Небольшой фиолетовый оттенок ярко-красной мякоти говорит о наличии нитратов, как и жёлтые волокна в мякоти, и гладкая, глянцевая поверхность среза.

У дыни должна быть чуть мягкой противоположная от хвостика сторона. Если твёрдая — плод не дозрел. При щелчке звук должен быть глухим, кроме того, дыня обязательно должна пахнуть.

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