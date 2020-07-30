Сантьяго, , 08:12 — REGNUM После подтверждения за последние сутки еще 1773 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Чили их общее число достигло 351 575. Об этом сообщается на странице чилийского министерства здравоохранения в Twitter.

При этом 324 557 фактов инфицирования закончились выздоровлением. В настоящее время на учете у медиков числятся 17 740 больных.

За прошедшие 24 часа в Чили было подтверждено 38 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Всего в республике зарегистрировано 9278 умерших от осложнений при этом заболевании.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля в семи районах чилийской столицы Саньтяго приступили к постепенному смягчению карантина по коронавирусу.

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