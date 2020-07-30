Новосибирск, , 08:00 — REGNUM В регионах Сибирского федерального округа, по данным на утро сегодня, 30 июля, выявлено 69 270 случаев заражения коронавирусом, в том числе 798 пациентов за прошедшие сутки. Такие данные приводят территориальные подразделения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Всего в сибирских регионах в стационарах проходят лечение 7837 пациентов с коронавирусом, под медицинским наблюдением находится более 24 870 человек, сняты с наблюдения более 300 тысяч человек, выздоровели 54 662 заболевших.

За весь период в Сибири скончались 905 пациентов с коронавирусом.