Канберра, , 06:37 — REGNUM В Австралии за минувшие сутки выявили более 700 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что это рекордное число инфицированных, выявленных за одни сутки с начала пандемии. Ранее максимальное число случаев COVID-19, выявленных в течение 24 часов, в Австралии составляло 518.

При этом по-прежнему наиболее пострадавшим от пандемии является штат Виктория. По словам главы региона, слишком много жителей штата выходят на работу с симптомами ОРВИ или продолжают трудовую деятельность, пока ожидают результатов тестов. Губернатор штата Виктория пообещал ужесточить ограничения карантина в связи со сложившейся ситуацией.

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