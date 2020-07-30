Гонконг, Китай, , 06:19 — REGNUM Четверо активистов, выдвигавших идеи независимости Гонконга, были задержаны полицией за нарушение нового закона о защите национальной безопасности, сообщает издание South China Morning Post.

В числе задержанных оказался студент Тони Чун, который основал радикальное сепаратистское движение Studentlocalism. Данная организация была распущена 30 июня, когда в парламенте Китая рассматривали законопроект о нацбезопасности. При этом, по данным полиции, активисты продолжали подпольную деятельность, несмотря на запрет.

Отмечается, что полицейские впервые провела рейды в квартирах подозреваемых, используя возможности нового закона.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля гонконгские власти объявили, что в ходе демонстраций в Гонконге в 2019 году было задержано более 9,2 тыс. человек, которые протестовали из-за внесения изменений в закон об экстрадиции.

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