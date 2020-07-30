Пекин, , 05:56 — REGNUM Последний и 55-й по счету спутник китайской навигационной спутниковой системы BeiDou (BDS) приступил к работе в рамках группировки после проведения орбитального тестирования, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

Спутник был запущен с космодрома Сичан 23 июня текущего года на геостационарную околоземную орбиту в рамках группировки BDS-3, которая предлагает навигационные услуги странам и регионам «Пояса и пути», а также всему миру с декабря 2018 года.

По данным Управления Спутниковой Навигационной Системой Китая, спутник будет предоставлять услуги позиционирования, навигации и тайминга. Он был разработан Китайской академией космических технологий.

Напомним, что китайская национальная навигационная система BeiDou в переводе с китайского означает «Созвездие большой медведицы». Она является аналогом российского ГЛОНАСС и американской GPS.