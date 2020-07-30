Приштина, , 04:13 — REGNUM По данным на 29 июля в Косово на стационарном лечении находились 603 пациента, из них 419 с диагнозом COVID-19. Из этих 419, в свою очередь, 42 находились в тяжелом состоянии и 369 проходили оксигенотерапию.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, больше всего пациентов с коронавирусом — свыше ста — проходят лечение в клинике пульмологии при Клиническом центре университета Косово. Так как часть персонала — глава клиники, 7 врачей, 14 медицинских сестер, одна техническая служащая и двое охранников — также оказалась заражена коронавирусом, в настоящее время медики сталкиваются с перенагрузкой. При этом специалистов-пульмологов в клинике не хватало даже до начала эпидемии.

Помимо этого, в клинике не хватает мест для больных. Чтобы не оставить пациентов без лечения, их приходится размещать на импровизированных койках в коридоре.

Журналисты отмечают, что ситуация в косовских госпиталях кажется отчаянной и схожей по тяжести с итальянской.

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