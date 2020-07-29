Белград, , 17:36 — REGNUM В Сербии за последние сутки 9653 человека были протестированы на коронавирус, у 372 из них результаты оказались положительными. Об этом сообщил 29 июля кризисный штаб при правительстве республики.

Отмечается, что общее число выявленных случаев заражения в стране возросло до 24 892.

Сообщается также, что за сутки в больницах Сербии скончались ещё семь пациентов с коронавирусом, общее число летальных случаев возросло до 558.

Напомним, днём ранее власти Сербии сообщали о 379 новых случаях заражения коронавирусом и восьми скончавшихся пациентах с COVID-19 за сутки.