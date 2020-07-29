Ростов-на-Дону, , 16:33 — REGNUM В Ростовской области за помощью к медикам после укусов клещей обратились почти 3,3 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора 29 июля.

Клещ JerzyGorecki

Так, к медицинским работникам обратились 3 тыс. 287 жителей Дона, в том числе 1 тыс. 239 детей до 14 лет. Оба показателя ниже прошлогоднего — в 1,9 и 1,7 раза соответственно.

ИА REGNUM напоминает, что 15 жителей Ростовской области, пострадавшие от укусов клещей, заразились крымской геморрагической лихорадкой.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области 15 человек заразились крымской лихорадкой