Тегеран, , 15:44 — REGNUM За минувшие сутки на территории Иран от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 196 пациентов. Об этом 29 июля сообщила глава департамента по связям с общественностью иранского страны Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, суммарное количество летальных исходов от нового заболевания в стране на сегодняшний день стало составлять 16 343.

Также Лари уточнила, что за это же время в стране было выявлено свыше 2636 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 298 909.

При этом указывается, что на данный момент в Иране от COVID-19 вылечились свыше 259 тысяч человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 28 человек.