Екатеринбург, , 15:06 — REGNUM Екатеринбургские школьники не будут собираться на массовые линейки 1 сентября 2020 года. Об этом заявил глава города Александр Высокинский.

1 сентября Алексей Колчин © ИА REGNUM

Как передаёт «Студия 41», мэр подчеркнул, что дети должны пойти в школу 1 сентября не «онлайн», а вживую.

Школьники соскучились по своим одноклассниками и учителям, сказал Высокинский.

«Поэтому линеек не будет, гладиолусы будут», — уточнил градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий учебный год школьники Свердловской области заканчивали в дистанционном режиме.

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