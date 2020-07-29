Санкт-Петербург, , 14:53 — REGNUM Управление МЧС по Ленинградской области предупредило жителей региона о неблагополучных погодных условиях, которые ожидают в четверг, 30 июля. Жителей ждут ливни с грозами, град и штормовой ветер.

Ливень (сс) George Hodan

Из-за холодного атмосферного фронта по территории Ленинградской и Новгородской областей, а также Санкт-Петербурга и Республики Карелия ночью и утром 30 июля местами ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы и град.

«При грозах кратковременное усиление ветра до 15−20 м/с», — уточнили в свою очередь в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».