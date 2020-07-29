Токио, , 13:09 — REGNUM В сети появился трейлер нового масштабного обновления для игры Animal Crossing: New Horizons. Его опубликовали 28 июля на YouTube-канале компании Nintendo.

В новом обновлении геймеры получат доступ к нескольким уникальным функциям: созданию фейерверков, просмотру сновидений и резервному копированию своего острова. Опробовать новый контент можно будет уже 30 июля 2020 года.

Напомним, Animal Crossing: New Horizons — это популярная игра в жанре симулятора жизни от компании Nintendo. В ней геймеры занимаются обустройством собственного острова.

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