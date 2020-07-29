Кызыл, , 12:26 — REGNUM За минувшие сутки в Туве выявили 32 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, общее количество подтверждённых случаев достигло 6080.

«В стационарных инфекционных отделениях лечится 609 больных, в том числе 460 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. Из них в тяжёлом состоянии находятся 112 человек, в средней степени тяжести 463 человека, лёгкой степени — 34 человека», — отметили в минздраве.

У 533 пациентов развилась пневмония. Восемь тяжёлых пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Тем временем, за сутки выписано из больниц с выздоровлением 234 пациента. Таким образом, за всё время эпидемии выздоровели 3849 человек. Как сообщало ИА REGNUM, в регионе ранее от COVID-19 скончались 60 человек.

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