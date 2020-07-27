Кызыл, , 08:06 — REGNUM В Туве за десять дней с 11 по 20 июля зафиксировали девять летальных случаев от COVID-19. При этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, всего комиссией установлено 15 новых случаев смерти с основным диагнозом COVID-19.

Из них женщин — 11, мужчин — 4. Один из умерших был старше 80 лет, пятеро — в возрасте от 70 до 79 лет. Ещё пятерым скончавшимся было от 60 до 69 лет. Оставшиеся четверо пациентов были младше 59 лет.

«С начала эпидемии по Республике Тыва (первый случай смерти от COVID-19 был зафиксирован 22 мая 2020 г.) по 20 июля 2020 г. всего зафиксировано 60 случаев смерти с основным диагнозом covid-19. Май — 2; июнь — 36; июль (1−20) — 22», — отметили в минздраве.

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