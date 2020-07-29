Москва, , 12:10 — REGNUM Люди, переболевшие легкой формой COVID-19, могут снова заразиться во время второй волны коронавируса. Об этом 29 июля заявил заведующий лабораторией центра «Вектор» Ильназ Иматдинов в эфире телеканала «Россия 24».

Он выразил несогласие с мнение, что в осенний период человечество обретет коллективный иммунитет, и вакцинация потеряет смысл. «Эпидемиологические исследования указывают на обратную ситуацию», — сказал эксперт.

По его словам, антитела у пациентов, переболевших в легкой форме, сохраняются несколько месяцев, а затем исчезают. Иматдинов добавил, что не ясно, как вторая волна скажется на таких людях.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 июля в России выявили 828 990 случаев заражения коронавирусом, в том числе 5475 — за минувшие сутки. Доля пациентов с легкой формой составляет 25%.