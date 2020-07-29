Москва, , 10:41 — REGNUM Почти каждый четвертый житель России (24%) считает, что молодость длится до 30 лет. Столько же граждан думают, что до 35 лет, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Читайте также: Диетологи рассказали, как сохранить молодость организма

По мнению 20% опрошенных, молодость заканчивается в 25 лет. Возраст моложе 20 лет назвали 22% респондентов.

Возраст 35 лет как рубеж окончания молодости чаще называют женщины, чем мужчины — 26% против 23%. Также отодвинуть молодой возраст до 35 хотят люди 25—34 лет (29%).

Опрос проведен 15—17 июля 2020 года в 315 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, правильно подобранный рацион питания поможет сохранить молодость и затормозить процессы старения в организме человека.

Читайте также: Молодость — с 30 до 60 лет: Жириновский ответил Скворцовой