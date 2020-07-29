Москва, , 10:34 — REGNUM Вакцина от коронавируса, разработанная в национальном исследовательском центре им. Н. Ф. Гамалеи, может поступить в гражданский оборот с 15 августа, сообщает 29 июля агентство «Интерфакс».

Отмечается, что вакцина передана на экспертизу и может быть зарегистрирована 10−12 августа. После регистрации на проверку в Росздравнадзоре уйдет от пяти до семи дней.

На сегодняшний день вакцина проходит проверку в Научном центре экспертизы средств медицинского применения. После формирования документов препарат поступит в Министерство здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия может стать первой страной, которая выпустит вакцину от коронавируса.

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