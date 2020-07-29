Томск, , 10:26 — REGNUM В Томской области 30 июля ожидаются в отдельных районах кратковременные, по востоку сильные дожди, местами грозы. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном главке МЧС, ссылаясь на информацию Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также возможен град. При грозах порывы ветра будут достигать 15−20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайский край после двух засушливых месяцев пришли ливни.

Читайте также: Жителей Алтая предупредили об очень сильных дождях с грозами и градом