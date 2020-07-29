Барнаул, , 08:15 — REGNUM После двух засушливых месяцев в Алтайский край пришли ливни. Предупреждение о непогоде на ближайшие двое суток передали сегодня, 29 июля, сотрудники ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В эти дни регион накроет очень сильными дождями, грозами и градом. Порывы ветра при этом могут достигать 20 метров в секунду.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае наблюдается неустойчивая погода. Сильные дожди с грозами в регионе наблюдались также 27 июля.

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