Яунде, , 10:16 — REGNUM Правительство Камеруна распорядилось провести расследование в отношении управления фондом солидарности в борьбе с пандемией коронавируса, в который сделали взносы гражданские лица, компании, министры, парламентарии и высокопоставленные государственные чиновники. Президент Камеруна Поль Бийя лично внес в фонд 1,8 миллионов долларов США. Об этом передает VOA Swahili.

По информации корреспондентов радиостанции, расследование было инициировано после того, как правозащитные группы сообщили, что большая часть средств фонда в объеме 40 миллионов долларов США была похищена. О хищении выяснилось после того, как правозащитники установили, что 4000 мешков риса, пожертвованных пациентам с COVID-19, были незаконно проданы.

Министр здравоохранения Камеруна Малахи Манауда заявил, что часть продовольствия была передана 10 региональным губернаторам Камеруна для распределения среди семей и общин, наиболее пострадавших от пандемии.

Представительница НПО «Здоровье для всех» Апанде Фадимату сообщила, что правительство должно дать отчет о том, сколько средств было получено и сколько потрачено. Фадимату уверена, что некоторые лекарства, которые по утверждению правительства были закуплены и переданы в медицинские учреждения, не использовались в больницах. По мнению активистки, деньги, продукты питания и непродовольственные товары были похищены.

Министр добавил, что независимые группы и адвокаты были приглашены следить за процессом распределения медикаментов и защитного оборудования. Мануда также отметил, что после просьб правозащитных групп и гражданских лиц премьер-министр Камеруна Джозеф Дион Нгуте распорядился провести расследование по факту того, как были использованы средства фонда.