Ростов-на-Дону, , 10:01 — REGNUM В ряде районов Ростовской области ожидаются дожди и грозы. О непогоде ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 29 июля.

Донские синоптики прогнозируют, что юг и Приазовье в первой половине дня 29 июля накроют дожди и грозы. Местами ожидаются ливни с градом. Скорость ветра будет достигать 20−23 метров в секунду.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Ростовской области продлили двухдневное штормовое предупреждение из-за непогоды.

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